Agüero haalt opgelucht adem; Man City en Wigan aangeklaagd door FA

Manchester City werd maandagavond door Wigan Athletic uit het toernooi om de FA Cup gekegeld en tijdens en na de wedstrijd gebeurde er van alles op en rond het veld. Fabian Delph kreeg nog voor rust rood na een forse charge en dat leidde weer tot woede bij Josep Guardiola. Na de wedstrijd kwamen dolblije fans van de thuisploeg het veld op en leek Sergio Agüero een slaande beweging in de richting van een supporter te maken.

De Argentijn claimde later dat hij bespuugd en uitgescholden werd en dus uit zelfverdediging handelde en de Engelse voetbalbond gaat hierin mee. De FA laat dinsdagavond via een officieel statement weten dat Agüero niet in staat van beschuldiging wordt gesteld aan de hand van het incident in het DW Stadium en dus niet hoeft te vrezen voor een schorsing.

Wigan en Manchester City zelf komen er mogelijk niet zonder kleerscheuren vanaf, aangezien de bond beide clubs aan heeft aangeklaagd wegens het niet onder controle houden van hun spelers na de rode kaart voor Delph. Individuele spelers of stafleden hoeven zich niet meer te verantwoorden tegenover de FA, maar de clubs kunnen wel een boete of andere sanctie opgelegd krijgen als straf voor de gebeurtenissen. De betrokkenen hebben tot vrijdag om te reageren op de beschuldigingen.