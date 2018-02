‘Pechdag voor Coutinho: huisinbraak en auto weggesleept binnen 24 uur’

Philippe Coutinho heeft niet zijn beste 24 uur achter de rug. Het nieuwe huis van de aankoop van Barcelona is maandagavond namelijk leeggeroofd. Overdag moest Coutinho ook al slecht nieuws incasseren, want zijn auto werd maandagochtend weggesleept terwijl hij en enkele vrienden La Sagrada Familia bezochten, omdat hij een Audi 4x4 foutief had geparkeerd.

Coutinho, die niet speelgerechtigd is in de Champions League en zodoende niet met de selectie van Barcelona mee is gereisd naar Londen voor de confrontatie met Chelsea, besloot de afgelopen dagen tijd te spenderen met zijn familie en vrienden. Overdag had Coutinho besloten om met enkele vrienden La Sagrada Familia te bezoeken, de bekendste toeristische attractie in Barcelona, maar kwam er later achter dat zijn auto werd weggesleept.

Toen hij maandagavond om half twee 's nachts terugkwam van een etentje met familieleden, zag hij dat er bij hem was ingebroken, zo meldt het Catalaanse Sport. Naar verluidt hebben de daders gebruik weten te maken van een verbouwing in de door Luis Suárez aanbevolen woning. Op deze wijze konden ze het huis van Coutinho betreden en voor een gedeelte leegroven.