Wöber lacht: ‘In mijn vrije tijd lees ik graag wetenschappelijke bladen’

Maximilian Wöber heeft zijn draai bij Ajax gevonden. De Oostenrijker maakte de afgelopen speelrondes niet veel minuten vanwege blessureleed, maar was in de weken daarvoor basisklant. Na zijn miljoenentransfer van Rapid Wien naar Ajax, afgelopen zomer, merkte Wöber dat de verwachtingen torenhoog waren vanwege zijn transfersom van 7,5 miljoen euro. In onderstaande video vertelt de verdediger over zijn eerste maanden in Nederland en over zijn leven buiten het voetbal.