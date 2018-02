‘Wenger zei zelfs dat hij ‘pissed off’ zou zijn als ik het WK zou missen’

Olivier Giroud verruilde Arsenal in januari voor Chelsea. De Fransman kwam in de eerste seizoenshelft niet al teveel aan spelen toe en trok zijn conclusies nadat the Gunners Pierre-Emerick Aubameyang binnenhaalden. Tegenover de Daily Mirror vertelt Giroud over zijn laatste gesprek met Arsenal-manager Arsène Wenger.

“Ik ging naar de manager om te vragen hoe ver hij was met Aubameyang. Mijn zaakwaarnemer en ik zetten hem een beetje onder druk. Ik sprak destijds een aantal keer per dag met mijn zaakwaarnemer. Dat is normaal, want ik wilde niet dat de stap naar Chelsea me ontnomen zou worden. Wenger zei: Maak je geen zorgen, ik zal zorgen dat je gelukkig bent. Aan de ene kant was dat normaal, ik had nooit gevraagd om te vertrekken”, vertelt de Franse spits.

“Aan de andere kant wist hij dat ik geen problemen zou veroorzaken, gezien de verstandhouding die we hadden”, vervolgt Giroud zijn verhaal. “Wenger zei zelfs dat hij pissed off zou zijn als ik het WK zou missen. Het was duidelijk frustrerend voor mij bij Arsenal. In anderhalf jaar ging het van kwaad tot erger, ik kon niet langer zo doorgaan. Ik wilde niet nog een jaar bij Arsenal spenderen als een wisselspeler, of zelfs als tweede reserve.”