‘Moeilijk om een stap terug te doen, maar AC Milan overtuigde’

Leonardo Bonucci pakte met Juventus vrijwel ieder jaar de landstitel en in Italië reageerde men dan ook verrast toen hij de overstap maakte naar AC Milan. De verdediger begrijpt dat wel, zo vertelt hij in een interview met Radio 105.

“Het was een moeilijke keuze om naar Milan te gaan, want ik was een bepaalde standaard gewend en die hield in: de eerste plaats in de competitie en Europees voetbal”, aldus Bonucci. “Om een stap terug te doen, dat was zwaar, maar Milan overtuigde mij met hun project en enthousiasme en die aspecten zien we nu ook terug bij de club. We doen nog helemaal mee in de Europa League en Coppa Italia en ik ben ervan overtuigd dat we ons zegje kunnen doen en onze honger voor succes lange tijd kunnen behouden.”

“Het kost niets om te dromen en we hebben alles om de verscheidene finales te halen”, aldus de 75-voudig international van Italië. AC Milan neemt het komende donderdag in de knock-outfase van de Europa League op tegen Ludogorets, maar wist de eerste wedstrijd in Bulgarije al met 0-3 te winnen. In de halve finale kruist men volgende week woensdag de degens met Lazio en in de Serie A staan i Rossoneri met 41 punten op een gedeelde zesde plaats. Komende zondag wacht het uitduel met AS Roma.

“Ik zal voor altijd voor een deel dat kind blijven dat zijn dromen najaagt in het voetbal”, vervolgt de dertigjarige Bonucci. “Want het is moeilijk om de top te bereiken, maar het is nog moeilijker om daar te blijven staan. Als er een kleine crisis is, dan moet je een stap terugdoen om die crisis op te lossen en om vervolgens weer verder te kunnen.” Bonucci speelde tot dusverre 34 officiële wedstrijden voor het AC Milan van Gennaro Gattuso en was daarin goed voor een doelpunt en een assist.