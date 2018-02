Hooiveld: ‘Ik probeer met twee, drie man een beetje ruzie te krijgen’

In de degradatiekraker tegen Sparta Rotterdam kwam FC Twente zondag na een uur spelen op een 0-1 achterstand. Het doelpunt van Fred Friday was voor Gertjan Verbeek het teken om Jos Hooiveld warm te gaan laten lopen. Met nog een klein kwartier op de klok kwam de centrumverdediger binnen de lijnen in de spitspositie.

Scoren lukte Hooiveld niet, maar met hem in de ploeg werd wel een punt gered. Door een doelpunt van Haris Vuckic werd de eindstand op 1-1 bepaald. ““Een beetje rammen en pompen. Een beetje als de Championships”, aldus de 34-jarige Hooiveld, die in het verleden voor Southampton, Millwall en Norwich City speelde. “Daar heb ik er ook acht in gelegd.”

Bij FC Twente mag Hooiveld soms opdraven als extra spits in de slotfase. “Ik weet wat vervelend is. In Engeland keek je naar de kant en zag je zo’n beer warm lopen. Dan wist je dat er nog tien lastige minuten zouden komen”, zegt hij tegenover TC Tubantia. “Ik probeer met twee, drie man een beetje ruzie te krijgen. En dan moet iemand anders de kruimels opruimen. Bijster veel creativiteit komt er bij mij niet bij.”

Hooiveld erkent dat hij niet de kwaliteiten heeft voor een echte spits. Hij speelt zijn hele leven al als verdediger en droomde vroeger over rugnummer vier. “Die van Ronald Koeman. Dat was in 1988. Ik kreeg een videoband van m’n moeder met de mooiste doelpunten. Daar stond Koeman ook tussen. Maar dat waren vrije trappen. Daar moet ik nog wat op oefenen.”