Isimat wil niet naar scheidsrechter wijzen: ‘Het is voor ons geen excuus’

PSV leek zaterdagavond de buit al binnen te hebben, maar na een rode kaart voor Hirving Lozano gaven de Eindhovenaren tegen sc Heerenveen een 2-0 voorsprong uit handen. Het treffen eindigde uiteindelijk in 2-2, waardoor PSV naaste achtervolger Ajax met twee punten in zag lopen. Nicolas Isimat-Mirin wilde na afloop niet naar de scheidsrechter wijzen.

Scheidsrechter Dennis Higler gaf Lozano een rode kaart vanwege een vermeende elleboogstoot. “Ik heb het moment niet gezien, maar laten we niet te hard oordelen. Chucky is nog jong en kijk eens wat voor seizoen hij draait. Ik hoop dat er geen hoge straf uit komt, maar laten we ook de scheidsrechter niet de schuld geven. Het is voor ons geen excuus”, zegt Isimat-Mirin in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“We moeten kijken naar onszelf en wat wij beter hadden moeten doen”, vervolgt de Franse verdediger. Hij stelt dat er met de uitwedstrijd tegen Feyenoord een grote wedstrijd aankomt en dat het belangrijk is dat men bij PSV positief blijft denken. “We moeten er met zijn allen iets moois van maken en keihard blijven werken, hoe moeilijk het vooraf lijkt.”

“Ik denk dat we er echt alles aan gedaan hebben en dat sloeg ook wel over op het publiek. We hebben fantastische fans die ons geweldig gesteund hebben”, stelt Isimat-Mirin, die van mening is dat het geluk zaterdagavond ontbrak bij PSV. “Vechten, dat was wat we moesten doen en dat is net niet goed genoeg gelukt.”