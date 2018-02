‘Ik heb begrepen dat hij niet blij is dat Justin Kluivert bij Raiola zit'

Patrick Kluivert is niet blij met het feit dat Mino Raiola tegenwoordig de belangen van zijn zoon Justin behartigt, zo verzekert Hugo Borst. De achttienjarige aanvaller heeft zijn contract met Ajax, dat volgend jaar zomer ten einde loopt, nog altijd niet verlengd en de media zijn ervan overtuigd dat de inmenging van de Italiaanse Nederlander daar een belangrijke rol in speelt.

“Ik heb begrepen dat Patrick Kluivert niet zo blij is dat Justin onderdak heeft gevonden bij Raiola'', schrijft Borst maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Is vader bang dat de onderhandelingen die zijn geopend tussen Ajax en Justin spaak lopen? Raiola onderhandelt keihard en voor je het weet komen de partijen er niet uit en zit Justin te vroeg in het buitenland.”

“Die jongen zou tot de zomer van 2020 bij Ajax moeten spelen”, oordeelt de journalist. “De kinderziekten moeten er in de Eredivisie uit.” Borst wijst erop dat Kluivert bijvoorbeeld zondag tegen PEC Zwolle (0-1) twee keer had moeten scoren. “Zijn rendement moet flink omhoog. Met een goal in vijf wedstrijden word je natuurlijk nooit 160 miljoen euro waard. Maar dat weet Justin zelf heus ook wel.”

Borst, die Kluivert ‘een heerlijke voetballer maar wel nog een tiener’ noemt, verwijst naar enkele recente uitspraken van de aanvaller, die opperde dat het de bedoeling is dat hij over een jaar of vier, vijf voor 160 miljoen euro wordt getransfereerd, naar bijvoorbeeld Spanje. “Van zijn beroemde zaakwaarnemer zal hij geen tegengas krijgen. Dat is Raiola, een man die louter groot denkt.”