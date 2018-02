Van Hanegem zucht: ‘Al die wijsneuzen die daar complimenten voor uitdelen’

Willem van Hanegem zou Sven Kramer en Rintje Ritsma graag een keer een wedstrijd in de Eredivisie willen laten beoordelen. De oud-voetballer genoot van de manier waarop de schaatser commentaar gaf op zijn eigen prestaties op de tien kilometer. De doorgaans kritische Ritsma kreeg bij de NOS nauwelijks het woord, ‘omdat het gezellig moest blijven’ en de andere verslaggevers ‘vooral waren gekomen om Kramer op te beuren’.

“Laten we nou gewoon blijven benoemen hoe het zit”, benadrukt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. Hij vindt het nergens op slaan dat mensen roepen dat de topclubs in Nederland moeten leren wedstrijden over de streep te trekken, ook tegen kleinere clubs. “Dat slaat nergens op. Bij PSV werd de laatste maanden voortdurend gekozen voor een extra verdediger in de slotfase. Wie dat toejuicht, kijkt alleen naar de korte termijn”, oordeelt de Kromme.

Van Hanegem stelt dat topclubs juist moeten toeslaan als de ruimtes op het veld groter worden. SC Heerenveen haalde zaterdag na de rode kaart voor Hirving Lozano een verdediger eraf en bracht Henk Veerman in. “Maar dan krijg je zelfs met tien man toch volop ruimte om toe te slaan? Nee, we rennen allemaal achteruit, schieten de ballen blind weg en bij die praatprogramma’s zie ik al die wijsneuzen daar compliment na compliment voor uitdelen”, verzucht de voormalig Oranje-international, die kon genieten hoe Kramer kritisch was over zijn tien kilometer en zelfs over zijn gewonnen vijf kilometer.

“Steeds meer mensen doen er vrolijk aan mee. Commentator Evert ten Napel die dolenthousiast gilt dat we dáár dus allemaal voor naar het stadion komen als een Robin van Persie een no look-passje geeft”, geeft Van Hanegem als voorbeeld. “Zeg gewoon dat Heracles de betere ploeg is in de Kuip en dat die constatering eigenlijk een schande is.” Hij behoort niet tot de groep van Feyenoord die hoopt dat PSV zondag in De Kuip wint zodat Ajax minder kans op de landstitel maakt. “Bij mij moet je niet aankomen met die onzin, ik heb helemaal niets met dergelijke sentimenten. Ik wil nu juist zien hoe PSV reageert na het gelijkspel tegen Heerenveen. Dat het een keer fout zou gaan, daar kon je op wachten.”