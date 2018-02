VIDEO'S - Cavani blinkt uit met fraaie stiftjes; afstandsschot doet Lyon pijn

Paris Saint-Germain blijft winnen in de Ligue 1. Les Parisiens rekenden in de 26e speelronde van de Franse competitie af met Strasbourg, dat met een 5-2 nederlaag op zak huiswaarts keerde. AS Monaco won met ruime cijfers van Dijon, terwijl het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete bleef steken op een 2-2 gelijkspel tegen Lille OSC.

De twee fraaie lobjes van Edinson Cavani tegen Strasbourg:



Het beste van Neymar tegen Strasbourg:



De samenvatting van Paris Saint-Germain - Strasbourg (5-2):



Kamil Glik volleert op fraaie wijze raak tegen Dijon:



De samenvatting van AS Monaco - Dijon (4-0):



Het fraaie doelpunt van Luiz Araújo tegen Olympique Lyon:



De samenvatting van Lille OSC - Olympique Lyon (2-2):



De samenvatting van OGC Nice - FC Nantes (1-1):



SCO Angers verliest door blunder van doelman Ludovic Butelle van Saint-Étienne (0-1):



Ronny Rodelin schiet een strafschop op het hoofd van een supporter: