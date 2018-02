Jörgensen kampt met vormdip: ‘Het waren hectische maanden voor me'

Nicolai Jörgensen maakt momenteel niet de beste periode in zijn loopbaan door. De Deense spits tekende eind december voor zijn laatste treffers voor Feyenoord in de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade, toen hij twee keer wist te scoren. In gesprek met FOX Sports beaamt Jörgensen dat het beter moet.

“Zeker weten. Je hebt nu eenmaal periodes als deze in het voetbal. Ik ben er niet blij mee, maar werk er hard aan om het beter te doen. Ik wil mezelf niet afschieten en weet dat ik nog goals kan maken, maar moet het gewoon weer doen. Ik blijf hard werken voor het team, dan komt het vanzelf”, zegt Jörgensen, die in januari in de nadrukkelijke belangstelling stond van Newcastle United. Feyenoord liet de spits echter niet vertrekken.

“Ik ben geen aanvaller die gelooft dat ik nerveus ben en daarom mis”, vervolgt de Deen, die in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (1-0) een grote kans liet liggen. “Ik dacht ook helemaal niet na toen ik een grote kans kreeg. Ik schoot en raakte hem niet zoals ik wilde. Ik moet dat beter doen. Ik moet doelpunten maken, dat weet ik. Vorig jaar had ik ook zulke periodes. Daar ben ik niet blij mee en dat wil ik beter doen. Ik ga mezelf niet neerhalen. Ik weet dat ik veel doelpunten kan maken, dat moet ik gewoon weer gaan doen.”

“Ik blijf werken voor het team, dan ben ik zeker dat die doelpunten weer komen. Het is niet mijn beste periode bij Feyenoord. Het komt hopelijk snel goed. Ik voel me beter en beter. Het waren hectische maanden voor me. Ik ben blij dat al mijn kracht terug is”, besluit Jörgensen.