Huntelaar 'gebruikte zijn armpjes': ‘Dit is zwaarder dan dat van Lozano'

Ajax won zondag met 0-1 van PEC Zwolle door een treffer van Klaas-Jan Huntelaar. Fans van de thuisploeg kunnen zich bekocht voelen, aangezien uitgerekend de spits van Ajax eerder in het duel een slaande beweging maakte naar Bram van Polen. Mario Been en Ronald de Boer vinden het vreemd dat Huntelaar niet is bestraft voor zijn slaande beweging.

De twee analisten zeggen bij FOX Sports het vergrijp van Huntelaar zwaarder te vinden dan dat van Hirving Lozano, die zaterdagavond rood kreeg tegen sc Heerenveen na een soortgelijk incident met Lucas Woudenberg. "Een identieke situatie", aldus Been. De Boer vult aan: "Natuurlijk is het irritant als je wordt vastgehouden, maar dat geeft je nog geen vrijbrief om je zo van je tegenstander los te rukken."

"Dit is niet goed te praten. Als ik dit zo zie, dan vind ik dit zwaarder dan de overtreding van Lozano", concludeert De Boer. Volgens de analist was er meer opzet in het spel bij Huntelaar dan bij de aanvaller van PSV. "Hij (Lozano, red.) kijkt niet naar zijn gezicht en slaat, in mijn ogen, per ongeluk tegen zijn gezicht aan. Met Huntelaar heb ik het gevoel dat hij precies weet waar het gezicht van zijn tegenstander zit."

Van Polen reageert na afloop bij FOX Sports op het incident. Hans Kraay jr. stelt vast dat Huntelaar rood had moeten hebben, maar de routinier houdt zich op de vlakte: "Dat heb ik zo totaal niet ervaren. Het hoort erbij. Ik snap wel wat je bedoelt, maar goed… Tja, hij gebruikt zijn armpjes. Ik heb dit heel vaak in het strafschopgebied. Ik zie er nog redelijk uit, ik kan thuiskomen hiermee", grapt Van Polen