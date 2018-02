Van de Looi: ‘Ongelooflijk dom, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben’

Willem II leek zaterdag lange tijd op weg naar een onterecht gelijkspel tegen ADO Den Haag, maar verloor in de extra tijd alsnog. Nasser El Khayati schoot in extremis een strafschop binnen: 2-1. Kostas Tsimikas trok aan het shirt van Lex Immers en arbiter Joey Kooij legde de bal terecht op de stip. "Echt ongelooflijk dom", verzuchtte trainer Erwin van de Looi na het duel in de Hofstad.

"Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te zien dat je daar nóóit een overtreding mag maken." In de 69ste minuut kopte Bjorn Johnsen de 1-1 op het scorebord. Volgens Van de Looi gaf de spits van ADO toe dat hij daarbij een overtreding maakte op Thomas Meissner. “Het was moeilijk te zien, Johnsen gaf toe dat het een overtreding was. De scheids zat mis", stelde de coach in gesprek met het Brabants Dagblad.

Volgens collega Fons Groenendijk had Johnsen tegen hem juist gezegd dat er niet veel aan de hand was. “Het was een prima goal”, claimde de trainer van ADO. ADO domineerde van de eerste tot en met de laatste minuut, maar verprutste de ene na de andere kans. Zodoende leek er voor de Tilburgers toch nog wat in het vat te zitten, maar de strafschop gaf de doorslag.

Fran Sol zette Willem II tegen de verhouding in op voorsprong

"Ik denk dat het niet zo’n slimme actie was van Kostas", vertelde Mattijs Branderhorst aan Omroep Brabant over de charge van Tsimikas. "Hij trekt iemand neer. Waarschijnlijk dacht hij dat het op dat moment het slimste was om te doen, denk ik. Hij zal nu ontzettend balen, want het was onnodig."

Mede door de zege op Willem II staat ADO op een zeer verdienstelijke achtste plaats. Willem II bezet de veertiende plek en blijft in de gevarenzone. De volgende tegenstander voor de Tilburgers is Roda JC Kerkrade, dat is een concurrent in de onderste regionen van de ranglijst.