Veldbestormer worstelt met spelers NAC en AZ: ‘Hij wilde provoceren’

In de blessuretijd van de wedstrijd tussen NAC Breda en AZ kwam zaterdagavond een thuissupporter op het veld in het Rat Verlegh Stadion. De man werd opgevangen door meerdere spelers van beide clubs, maar rukte zich los en kon nog even rondlopen voordat de beveiliging hem afvoerde.

De man leek Mats Seuntjens te willen opzoeken, maar dat heeft de AZ'er zelf niet meegekregen. "Ik zag het in eerste instantie niet. De scheidsrechter stopte de wedstrijd en ik keek of er gewisseld moest worden, maar dat was niet zo", vertelt de middenvelder, die een verleden heeft bij NAC.

"Daarna zag ik hem naar Ron Vlaar toelopen. Uiteindelijk liep hij naar het uitpubliek toe en wilde hij een beetje provoceren. Eigenlijk is er voor de rest niets gebeurd", concludeert Seuntjens in gesprek met FOX Sports. Nadat de man werd afgevoerd, werd de blessuretijd uitgespeeld. NAC verloor de wedstrijd met 1-3.