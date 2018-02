Hoofdrol voor Robben in knappe ontsnapping van Bayern München

Bayern München heeft zaterdagmiddag een benauwde overwinng geboekt. Het team van trainer Jupp Heynckes leek bij VfL Wolfsburg voor het eerst sinds eind november niet tot winst te komen, maar dankzij een late strafschop boekte de Beierse club alweer de dertiende officiële zege op rij. Bayer Leverkusen, de nieuwe nummer twee, heeft achttien punten minder. Het team van Heiko Herrlich won bij Hamburger SV. RB Leipzig, Schalke 04 en Eintracht Frankfurt, die de top vijf van de Bundesliga completeren, spelen later dit weekeinde.

VfL Wolfsburg - Bayern München 1-2

Het team van Marvin Schmidt ging met een voorsprong de rust in en dat was verdiend te noemen. Wolfsburg stond in verdedigend opzicht zeer goed opgesteld en Bayern was niet bij machte om daar een oplossing voor te vinden. Na acht minuten verscheen bovendien al de 1-0 op het scorebord. Na een voorzet van Yunus Malli richting de tweede paal won Daniel Didavi een kopduel van Juan Bernat en werkte hij de bal achter Sven Ulreich. Twee minuten voor rust mikte Arjen Robben het leer op het aluminium, maar de vlag van de grensrechter was wegens buitenspel reeds omhoog gegaan.

Bayern, waar Thiago Alcántara zijn rentree maakte, kreeg acht minuten na rust een grote kans op de gelijkmaker. Sascha Stegemann wees naar de stip, na een charge van Renato Steffen op Corentin Tolisso. Koen Casteels keerde echter, met de hulp van de paal, de inzet van Robben. Een kleine tien minuten later viel de 1-1 alsnog. Robben liet Gian-Luca Itter zijn hielen zien en uit diens voorzet kopte Sandro Wagner de gelijkmaker binnen. Het duel in de Volkswagen Arena leek onbeslist te eindigen, maar de winst ging alsnog naar Bayern. Itter hield Robben licht vast, waarna de Nederlander naar de grond ging. Het was niet Robben maar Robert Lewandowski, de vervanger van Wagner, die de strafschop verzilverde: 1-2.

Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1-2

Het bezoek was over het algemeen de betere partij in de eerste 45 minuten en benutte daarbij de grootste kans. Vijf minuten voor rust liet Douglas Santos zich in het strafschopgebied de bal ontfutselen door Leon Bailey, die vervolgens koeltjes afrondde: 0-1. Vier minuten na rust verdubbelde het team van Heiko Herrlich de voordelige marge. Na een strakke pass van Benjamin Heinrichs vanaf links schoot Kai Havertz de bal diagonaal binnen: 0-2. Uit het niets maakte HSV, met Rick van Drongelen in de basis, de 1-2: een inzet van Andre Hahn in de 71e minuut was te machtig voor Bernd Leno. Tot meer waren de noorderlingen niet in staat. Bayer maakt een sprong naar een voorlopig tweede plaats; HSV blijft op zeventien punten staan.

1. FC Köln – Hannover 96 1-1

De hekkensluiter maakte in de eerste dertig minuten een actieve indruk en kwam als eerste tot scoren. Een vrije trap van Jonas Hector werd niet goed weggewerkt, waarna uiteindelijk Yuya Osako de bal hard binnenschoot. FC Koln liet het vervolgens tot de pauze afweten en mocht blij zijn dat het 1-1 bleef: Niclas Füllkrug rondde een goede aanval bekwaam af. Ook in de tweede helft hielden de teams van Stefan Ruthenbeck en Andre Breitenreiter elkaar in evenwicht, maar er vielen niet meer goals in het Rhein-Energie-Stadion. Köln blijft laatste, met veertien punten, terwijl Hannover door de remise naar de zevende stek stijgt.

SC Freiburg - Werder Bremen 1-0

In de eerste helft werd het verschil gemaakt door Nils Petersen, die na 24 minuten mocht aanleggen vanaf elf meter. De bal ging op de stip na een overtreding van Aron Jóhannsson op Marco Terrazzino en Petersen maakte tegen zijn voormalige werkgever geen fout: 1-0. Freiburg en Werder maakten er een tactisch steekspel van en het aantal kansen was dan ook schaars. In de tweede helft probeerden de bezoekers nadrukkelijker meer naar voren te spelen, maar grote kansen creëerden zij nauwelijks. Ludwig Augustinsson mikte naast en een volley van Thomas Delaney zeilde over. Ook met Milot Rashica als invaller binnen de lijnen bleef het 1-0 in het voordeel van SC Freiburg, al kreeg Janik Haberer nog een uitgelezen kans op de 2-0. De aanvallende middenvelder miste echter een strafschop.