Swansea moet op herhaling na enorme kans voor Van der Hoorn

Swansea City moet op herhaling in de FA Cup. Het team van Carlos Carvalhal bleef zaterdagmiddag op een doelpuntloos gelijkspel steken tegen Sheffield Wednesday, de nummer vijftien van de Championship, en daardoor is een replay nodig om te bepalen welk team zich mag melden in de kwartfinale van het toernooi.

Het eerste gevaar kwam van de kant van het door Jos Luhukay getrainde Sheffield: Adam Reach’ inzet werd binnen twee minuten gekeerd door voormalig sc Heerenveen-doelman Kristoffer Nordfeldt. Swansea ging naarmate de wedstrijd vorderde beter spelen en was acht minuten voor de pauze dicht bij een doelpunt: Mike van der Hoorn kopte in, maar doelman Cameron Dawson voorkwam met een uitstekende reflex dat de Nederlander juichend kon weglopen op Hillsborough.

OEI! 😔 Mike van der Hoorn bijna met zijn tweede doelpunt ooit voor Swansea City Football Club! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 17 februari 2018

De 19.427 aanwezige toeschouwers zagen hoe beide partijen ook na de onderbreking moeite hadden om tot scoren te komen. De beste mogelijkheid was nog voor Nathan Dyer, die na een combinatie met Jordan Ayew naar binnen trok en zijn schot gekeerd zag worden door Dawson. Naast Van der Hoorn kwam ook Luciano Narsingh nog in actie, maar Glenn Loovens, Joey Pelupessy en Erwin Mulder bleven op de bank en Joost van Aken, Leroy Fer en Kenji Gorré ontbraken op het wedstrijdformulier.