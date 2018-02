Kieft geniet: ‘De vrijblijvendheid, die hij bij Ajax uitstraalde, is verdwenen’

Wim Kieft genoot afgelopen week van de wedstrijden in de Champions League. Real Madrid zegevierde met 3-1 over Paris Saint-Germain, terwijl Juventus en Tottenham Hotspur elkaar in evenwicht hielden: 2-2. De ontmoeting in het Santiago Bernabéu had zomaar de finale kunnen zijn, zo zag ook de oud-aanvaller in. “Spurs is zover nog niet”, stelt Kieft zaterdag in De Telegraaf.

In de optiek van Kieft had het team van Mauricio Pochettini de topclub uit Turijn ‘kapot moeten spelen’. “Een geweldige ploeg om te zien met spelers als Christian Eriksen, Mousa Dembele, Harry Kane, Erik Lamela en Dele Alli, maar zo naïef. Het is nog steeds van: ’wat spelen we leuk’ in plaats van ’we maken ze af’.”

Kieft vindt dat de Londenaren zich niet moeten laten afbluffen door cynische ploegen als Juventus, Chelsea of Manchester United. “Laat dat besef tot ze doordringen. Individueel pakken spelers als Eriksen, Dembele en Kane dat zeker op. De vrijblijvendheid, die Eriksen bij Ajax uitstraalde, is verdwenen. Hij heeft zich in alles ontwikkeld en is een dominante speler op topniveau, die geweldig speelt en daarnaast verschrikkelijk veel arbeid verzet.”

Kieft kan ook van een voetballer als Dembélé genieten. “Hij is zo sterk geworden, zoekt de oplossing altijd naar voren, is balvast, sterk in de passing en weet inmiddels waar het om draait in de top. Alleen moet hij zijn temperament in zijn spel nog wat beter beheersen.” Hij omschrijft Kane als ‘een veel betere uitvoering dan Karim Benzema’. “Hij is een aanspeelpunt, goed in de combinatie, laat een elftal doorspelen en is altijd aanspeelbaar. Los van zijn doelpunten.”