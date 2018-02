PSV ontvangt Heerenveen; blessures, schorsingen en vermoedelijke opstelling

PSV vervolgt de jacht op de landstitel zaterdagavond op eigen veld tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren zijn in 2018 nog altijd zonder puntverlies en hopen ook de wedstrijd met de ploeg van trainer Jurgen Streppel zonder kleerscheuren door te komen. Eenvoudig wordt dat niet, want de koploper van de Eredivisie heeft het doorgaans lastig tegen het team uit Friesland.

Er is de afgelopen weken veel gezegd en geschreven over het spel van PSV. Sprankelend is het allerminst, maar de punten worden wel in een hoog tempo binnengehaald. In Eindhoven lijkt niemand zich druk te maken over de kritiek, het gaat immers om resultaat. Omdat PSV, net als Ajax, zowel Europees als in de KNVB Beker is uitgeschakeld, kan de focus volledig op de competitie en daarin mogen geen fouten worden gemaakt. Zo ook niet tegen Heerenveen, dat het de ploeg van trainer Phillip Cocu altijd lastig weet te maken. "Heerenveen is een tegenstander waar we het altijd lastig mee hebben. We weten dat we elke wedstrijd alles moeten geven om een resultaat te halen, dat zal zaterdag ook zeker zo zijn”, zei Cocu vrijdag op de persconferentie.

Blessures PSV

Het gemis van Marco van Ginkel op het middenveld bij PSV is al weken groot en ook tegen Heerenveen is de aanvoerder er niet bij. De middenvelder kampt met een knieblessure. “Het is wat erger dan we op voorhand gedacht hadden”, zei Cocu over de afwezigheid van Van Ginkel. “Het gaat wel wat beter, maar hij is nog niet aangesloten bij de groepstraining. Vooralsnog werkt hij nog aan zijn herstel.” De coach liet weten dat Van Ginkel zich richt op de uitwedstrijd tegen Feyenoord van volgende week zondag. Ook Maximiliano Romero is nog niet inzetbaar. De Argentijnse spits heeft volgens Cocu nog enkele weken nodig om volledig wedstrijdfit te raken.

Schorsingen PSV

Bij PSV is geen enkele speler geschorst, maar staan er wel vier op scherp. Wanneer Santiago Arias, Nicolas Isimat-Mirin en Steven Bergwijn geel pakken, zijn zij er niet bij in de zware uitwedstrijd tegen Feyenoord. Ook Van Ginkel staat op scherp, maar door een blessure komt hij zaterdag niet in actie.

Vermoedelijke opstelling PSV

Volgens het Eindhovens Dagblad voert Cocu geen wijzigingen door in zijn basisopstelling ten opzichte van het duel met Sparta Rotterdam van vorige week (1-2 winst). Dat betekent dat Mauro Júnior opnieuw aan de aftrap zal verschijnen. Hij vervangt Van Ginkel op het middenveld.

Vermoedelijke opstelling Heerenveen: Hansen, Dumfries, Höegh, Pierie, Woudenberg, Schaars, Vlap, Thorsby, Ödegaard, Ghoochannejhad, Zeneli

Heerenveen – PSV eerder dit seizoen

Heerenveen was in september van vorig jaar de eerste ploeg die PSV wist te verslaan. In het Abe Lenstra Stadion gingen de Friezen uitstekend van start en kwam het al snel op een 2-0 voorsprong, wat ook de eindstand betekende. “Het was één van onze slechtste wedstrijden tot nu toe. Binnen acht minuten stonden we al met 2-0 achter en dat kostte ons de wedstrijd”, aldus Cocu vrijdag op de persconferentie. PSV eindigde het duel in Heerenveen met tien man. Hirving Lozano pakte al in de eerste helft een directe rode kaart.

Statistieken PSV – Heerenveen

O PSV verspeelde sinds de zomer van 2015 meer punten in de Eredivisie tegen Heerenveen dan tegen elk ander team.

O In eigen huis verloor PSV deze eeuw slechts één van de zeventien competitiewedstrijden tegen Heerenveen; de Eindhovenaren scoorden in deze wedstrijden gemiddeld 2,9 keer per ontmoeting.

O Heerenveen heeft tegen geen team een langere huidige reeks competitieduels waarin het tot scoren kwam dan tegen PSV (16, gelijk met Willem II).

O Geen speler speelde dit seizoen zoveel wedstrijden zonder in die duels ook maar een punt te verspelen als Mauro Júnior (8).

O Enkel Feyenoord (50) kreeg dit Eredivisie-seizoen minder schoten op doel tegen dan Heerenveen in uitduels (51, net als FC Utrecht); toch wonnen de Friezen slechts één van de laatste acht uitwedstrijden.