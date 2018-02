‘Supporters NEC gooien achterruit spelersbus kapot na ruime nederlaag’

Pepijn Lijnders nam in de winterstop het roer over bij NEC, maar kent moeizame eerste weken bij de Nijmegenaren. Van de zeven wedstrijden gingen er vier verloren en de koppositie in de Jupiler League is inmiddels in handen van Jong Ajax. Vrijdagavond ging de ploeg van Lijnders met 4-1 onderuit op bezoek bij MVV Maastricht, tot onvrede van de meegereisde supporters. Zij gooiden volgens Omroep Gelderland de achterruit van de spelersbus van NEC kapot.

“Het was gewoon niet goed genoeg. Ik miste snelheid in het hoofd en in de benen. MVV was rond de bal steeds beter. En dat gaat elke keer zo in uitwedstrijden. We komen vroeg en onnodig op achterstand”, zegt Lijnders in gesprek met de Gelderlander. De fans van NEC kwamen na de nederlaag in Maastricht verhaal halen, omdat zij teleurgesteld zijn over de recente prestaties van de Nijmegenaren. Er zouden ook vernielingen aangericht zijn in het stadion van MVV, terwijl er ook vuurwerk op het veld gegooid werd.

“Ik ben niet in gesprek gegaan, maar wil dat best doen”, zegt middenvelder Kevin Jansen tegenover de Gelderlander. “Alleen moeten ze wel beseffen dat we mensen zijn. Dat we fouten kunnen maken. Tuurlijk mogen ze boos zijn, maar ze hoeven ons niet voor rotte vis uit te maken. Ik denk zeker dat ze er de komende thuiswedstrijd weer staan. Dan moeten we bewijzen dat we hun shirt waard zijn.”

Jansen beaamt dat NEC niet het gewenste niveau wist te halen in Maastricht. “Ik ben boos op mezelf. Teleurgesteld. Dat zijn we allemaal. We hebben nog dertien wedstrijden. Nog alles in eigen hand. Maar het moet echt beter. Als we zo doorgaan gaat de titel niet lukken. Het zal anders moeten.”