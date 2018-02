‘Natuurlijk denk ik weleens: ‘Zet me nu maar weer op het middenveld’’

Frenkie de Jong is de laatste maanden een vaste waarde bij Ajax, maar in tegenstelling tot zijn gebruikelijke positie op het middenveld opereert het twintigjarige talent dit seizoen doorgaans als centrale verdediger naast Matthijs de Ligt. De Jong doet er alles aan om zich ook op die positie te onderscheiden, al steekt hij niet onder stoelen of banken waar zijn voorkeur ligt.

“Er is al genoeg over gezegd. Natuurlijk denk ik weleens: zet me nu maar weer eens op het middenveld. Maar als de trainer wil dat ik achterin sta, speel ik daar gewoon”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf. De Jong neemt het met Ajax zondag op tegen PEC Zwolle en heeft een belangrijke doelstelling voor de komende weken. De ‘gemaakte verdediger’ vindt dat zijn eigen spel minder vlak moet en hoopt weer meer op te gaan vallen.

“Het gaat nu normaal, maar het moet weer sprankelend worden, zodat de mensen weer van me kunnen genieten”, gaat hij verder. Er is de laatste tijd regelmatig kritiek op het spel van de Amsterdammers en De Jong snapt wel waar dat vandaan komt. Hij erkent dat de tweede helft tegen FC Twente afgelopen weekend niet goed was: “Dat hoort niet en thuis al helemaal niet. De eerste tien minuten waren prima, met veel kansen. En we weten dat we genoeg kwaliteit hebben. Maar het komt er nog niet echt uit.”

Ajax treft zondag in PEC de verrassing van het seizoen tot nu toe en de Amsterdammers kunnen zich in de achtervolging op PSV, dat zeven punten meer heeft, geen misstappen meer veroorloven. De Jong heeft echter vertrouwen in de goede afloop en denkt dat Ajax wellicht wat meer ruimte krijgt tegen een goed voetballende ploeg als PEC: “Het kunstgras mag geen probleem zijn, want wij hebben ook spelers die daarop goed uit de voeten kunnen.”