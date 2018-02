‘Ik heb met mijn prestaties wel laten zien dat ik in de basis van Ajax 1 hoor’

Matthijs de Ligt heeft moeilijke momenten doorgemaakt bij Ajax, maar presteert momenteel naar behoren. In gesprek met AT5 erkent de achttienjarige verdediger dat hij niet slecht speelt, maar zegt niet te hard van stapel te willen lopen. Zo denkt hij nog lang niet aan een eventuele toekomstige rol als aanvoerder bij de huidige nummer twee van de Eredivisie.

"Ik speel gewoon mijn wedstrijden en probeer het zo goed mogelijk te doen. Als andere mensen dat waarderen, dan vind ik dat mooi", zegt De Ligt, die vindt dat hij nog niet zeker is van een basisplek bij Ajax. "Ik ben niet iemand die van zichzelf gaat zeggen dat het zo is. Ik speel bijna alle wedstrijden bij Ajax, dat is alleen maar goed voor een jonge speler."

De Ligt vertelt dat hij nog iedere dag op de training moet strijden voor zijn plekje, aangezien er veel concurrentie is. Hij stelt dat hij niet de enige is die veel speelminuten onder Erik ten Hag verdient. "Maar ik denk dat ik met mijn recente prestaties wel heb laten zien dat ik in de basis van Ajax 1 hoor te staan", aldus de jongeling, die ook onder Ten Hag vaste keus is.

Joël Veltman wordt de afgelopen weken steeds vaker gelinkt aan een zomers vertrek. Een transfer van de aanvoerder van Ajax zou kunnen betekenen dat De Ligt de nieuwe captain van de Amsterdammers kan worden. "Ik denk dat elke speler het een eer zou vinden om aanvoerder te zijn. Joël is er nu nog, dus om te praten over een vertrek is ook een beetje voorbarig. Ik sta er wel voor open, maar het is aan de trainer."