‘PSV speelt heel volwassen, echt een voorbeeld voor heel Nederland’

PSV gaat na 23 competitiewedstrijden betrekkelijk ruim aan kop in de Eredivisie, maar niet iedereen is onder de indruk van de Eindhovense formatie. Zo haalde FC Twente-trainer Gertjan Verbeek al eens hard uit, door te stellen dat PSV 'schijtbakkenvoetbal' speelt. Jurgen Streppel kan zich echter niet vinden in de kritiek op het spel van de koploper.

Streppel gaat zaterdagavond met sc Heerenveen op bezoek bij PSV en stelt dat het elftal van Phillip Cocu meer waardering verdient. "Ze hebben 23 of 22 keer achter elkaar gewonnen geloof ik thuis. Dan kun je moeilijk zeggen dat ze niet zo heel erg goed zijn lijkt me", vertelt de trainer van de Friezen vrijdag in gesprek met Omrop Fryslân.

"De belangrijkste statistiek is dat je wint", vervolgt Streppel. "PSV heeft een geweldig aantal spelers dat een doelpunt kan maken. En daarbij vind ik dat ze heel volwassen spelen. Echt een voorbeeld voor heel Nederland." PSV verloor dit seizoen pas tweemaal in de Eredivisie; één van die verliespartijen kwam op de vierde speeldag tot stand op bezoek bij Heerenveen (2-0).