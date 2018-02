Mourinho botst hard met journaille: ‘Verkondig geen bull***t’

José Mourinho heeft vrijdagmiddag tijdens zijn wekelijkse perspraatje gebeten gereageerd op een vraag die hij van een journalist kreeg gesteld over de toekomst van Paul Pogba. Laatstgenoemde zou ontevreden zijn bij Manchester United en daarom een zomers vertrek overwegen, maar volgens Mourinho klopt er niets van die geruchten.

Ofschoon Pogba in twee van de laatste drie wedstrijden van Manchester United vroegtijdig naar de kant werd gehaald door Mourinho, ontkent de Portugese manager dat er problemen zijn. "Je bent vriendelijk als je spreekt over speculaties. Je zou moeten spreken over leugens", reageerde Mourinho volgens onder andere de Daily Mail toen hem werd gevraagd naar de situatie rondom de Franse middenvelder. "Ik kan voor Paul spreken als ik zeg dat hij accepteert dat hij recentelijk niet goed gespeeld heeft, maar dat is alles."

"Wees niet beschaafd, wees objectief en spreek van leugens als je het hebt over hetgeen je leest en hoort", vervolgde de oefenmeester. Volgens Mourinho is zijn relatie met Pogba allesbehalve wankel. "Ik hoef het niet met jou te hebben over de gesprekken die ik voer met mijn spelers. Het is mijn probleem en dat van mijn speler. Het is een grote leugen dat mijn relatie met hem niet goed is, we niet communiceren, we het niet eens zijn over zijn positie en rol in het team. Dus wees objectief en zeg wat we allemaal weten, namelijk dat hij de laatste wedstrijden niet goed speelde. Einde verhaal. Nu is het mijn probleem en dat van Paul om zijn prestaties te verbeteren. Jij hoeft geen leugenaar te zijn."

Mourinho ging daarna ook nog in op de discussie die in Engeland momenteel gaande is over de positie van Pogba op het middenveld van Manchester United. De Portugees zou zijn pupil volgens analisten tekort doen door hem in een tweemansmiddeveld op te stellen. "Het is belachelijk om er over te spreken. Ik wil niet lelijk praten over het analistenpanel van een ander land, maar in geen enkel ander land zijn er zoveel analisten als hier. Er zijn er honderden van, met een voetbalachtergrond en kennis over het voetbal."

"Ik zou graag horen op welke positie Pogba speelde tegen Newcastle United. We speelden met Nemanja Matic als nummer zes, Jesse Lingard op rechts en Pogba op links. Weten jullie wat het favoriete systeem van Pogba is? 4-3-3? Weten jullie zijn favoriete rol in dat systeem? Als nummer acht, op links. Het is terecht om te constateren dat Paul niet goed speelde tegen Newcastle, maar sommigen van deze gasten krijgen miljoenen betaald. Laat mensen geen dingen verkondigen die niet waar zijn. Jullie worden betaald om de wedstrijd te kijken en het uit te leggen. Verkondig geen bull***t", besloot Mourinho.