Huntelaar krijgt concurrentie: ‘Hij zit dicht tegen de basis aan’

Mateo Cassierra zit zondagmiddag voor het competitieduel met PEC Zwolle opnieuw bij de selectie van Ajax. De Colombiaanse spits maakte in de vijf wedstrijden die de Amsterdammers na de winterstop speelden telkens deel uit van de groep, maar kon nog niet rekenen op speelminuten. Erik ten Hag laat echter doorschemeren dat Cassierra mogelijk snel zijn kans zal krijgen.

"Hij zit bij de wedstrijdselectie en dan zit je ook dicht tegen de basis aan", wordt de Ajax-trainer geciteerd door Ajax Showtime. "Het is een teken dat je deelnemer bent. Hij heeft in Jong Ajax laten zien dat hij goals kan maken, dat hij een jongen met potentie is en fysieke mogelijkheden heeft. Hij heeft nog tijd nodig om op het juiste moment op de juiste plek te verschijnen. Maar het is prachtig dat je dan Klaas-Jan Huntelaar in de kleedkamer hebt zitten."

Ten Hag is nog altijd tevreden over het functioneren van Huntelaar. De oefenmeester erkent dat de 34-jarige spits 'soms ongelukkige momenten heeft gekend', maar benadrukt dat hij 'als aanspeelpunt een belangrijke taak heeft'. "Vijf wedstrijden, drie goals", rekent Ten Hag. "Als je de wedstrijd tegen Lyngby meeneemt heeft hij zelfs zes wedstrijden gespeeld, vier goals. En als spits word je afgerekend op goals."

De kans lijkt dan ook niet groot dat Ten Hag veel zal veranderen aan zijn basiself. "Het is geen fase waarin je net aan de competitie bent begonnen. De automatismen moeten er al inzitten. Ik heb geen redenen om veel dingen te veranderen en te experimenteren, want als je dat doet, dan kan het puntenverlies opleveren. Wel kan het proces op de lange termijn goed helpen."