PEC Zwolle gaat voor eerste competitiezege op Ajax sinds 1988

PEC Zwolle presteert dit seizoen uitstekend onder leiding van trainer John van ’t Schip en krijgt zondagmiddag bezoek van Ajax. De Amsterdammers willen nog altijd kampioen worden en jagen al maanden op koploper PSV. Zondag wacht de confrontatie in Zwolle en afgaande op de statistieken van de afgelopen jaren, is de nummer twee van de Eredivisie de torenhoge favoriet.

O PEC Zwolle wacht al sinds 21 september 1988 (4-1) op een overwinning in de Eredivisie op Ajax en scoorde in de zestien daaropvolgende duels slechts zeven keer.

O Ajax is de enige ploeg waarvan PEC Zwolle minimaal 25 keer verloor in de Eredivisie, daarnaast hebben de Blauwvingers tegen geen huidige ploeg uit de competitie een dergelijk laag winstpercentage als tegen de Amsterdammers (11%).

O Ondanks dat de huidige selectie van PEC Zwolle bij elkaar 108 Eredivisiewedstrijden tegen Ajax speelde, kwam geen van deze spelers ooit tot scoren tegen de Amsterdammers in de Eredivisie.

O PEC Zwolle won dit seizoen nog geen enkel duel van een ploeg die op de dag van spelen een plek in de top zeven van de Eredivisie-ranglijst bekleedde.

O Alleen Feyenoord (49,8%) en VVV (49%) hebben een hogere schotnauwkeurigheid (exclusief geblokkeerde schoten) dan Ajax (48,7%) en PEC (48,4%) dit Eredivisie-seizoen.

O John van ‘t Schip, die als speler van Ajax tien keer aantrad tegen PEC in de Eredivisie, ontmoet met Ajax de enige club die hij als trainer eerder ontmoette zonder er ooit een punt tegen te pakken.

O Ajax kwam in de elf uitduels van dit Eredivisie-seizoen al vaker tot scoren dan in alle uitwedstrijden van het seizoen 2016/17 (32 om 31 treffers); de laatste keer dat de Amsterdammers meer uitdoelpunten in een seizoen maakten was in 2012/13 (toen 43).

O Sinds zijn debuut in de Eredivisie kwam geen enkele speler tot meer intercepties dan Nicolás Tagliafico (20, net als Kik Pierie) en was er in die periode geen Ajacied met meer gewonnen duels (45), gewonnen tackles (8, net als Veltman, Frenkie de Jong en Schöne) of assists (2, net als Kluivert en Van de Beek).

O Erik ten Hag stond als trainer tegen geen enkele andere Eredivisieploeg vaker als trainer langs de lijn zonder te verliezen dan tegen PEC Zwolle.

O Klaas-Jan Huntelaar (2) en Hakim Ziyech (3) maakten de laatste vijf Ajax-goals tegen PEC Zwolle; laatstgenoemde scoorde tegen PEC vaker dan tegen elke andere Eredivisieploeg.