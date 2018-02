Lyon koestert ‘leuke jongen’ Depay: ‘Hij heeft een beetje liefde nodig’

Memphis Depay schitterde donderdagavond voor Olympique Lyon in het eerste duel met Villarreal in de zestiende finales van de Europa League. De Oranje-international werd in de tweede helft als invaller binnen de lijnen gebracht en maakte indruk met frivool spel en een prachtig doelpunt. Bij de Franse grootmacht prijst men zich gelukkig met Depay, ondanks zijn nukken zo nu en dan.

De buitenspeler was zijn sinds komst van Manchester United anderhalf jaar geleden in 52 officiële wedstrijden goed voor 17 doelpunten 17 assists. Depay is door zijn grillige spel echter lang niet altijd verzekerd van een basisplaats in het elftal van trainer Bruno Génésio, maar voorzitter Jean-Michel Aulas koestert de 24-jarige rechtspoot. "Ik heb hem verteld dat we van hem houden", werd de beleidsbepaler na afloop van het met 3-1 gewonnen duel met Villarreal geciteerd door diverse Franse media.

Volgens Aulas moet Depay niet verkeerd begrepen worden door de buitenwereld. "Het is een jongen die een beetje liefde nodig heeft. Hij is een speler die op elk moment een wedstrijd kan beslissen. Dat heeft hij ook al laten zien tegen Paris Saint-Germain", vertelde de voorzitter, refererend naar het doelpunt waarmee Depay vorige maand de Franse topper besliste in het voordeel van Lyon. "Hij doet soms technisch geweldige dingen. Soms in dienst van de club en het resultaat, en soms word je er gek van. Maar hij is een leuke jongen. Hij brengt iets wat we bij Lyon niet vaak zien."