FC Groningen bracht woensdag het nieuws naar buiten dat Danny Buijs vanaf volgend seizoen de touwtjes in handen heeft bij de Eredivisionist. De voormalig middenvelder van de Trots van het Noorden zegt tegenover RTV Noord trots en blij te zijn met de aanstelling voor de komende twee jaar.

Buijs verliet Groningen in 2006 voor Feyenoord, maar de transfer liep destijds niet op rolletjes: "Ik ben toen wat vervelend weggegaan, midden in het seizoen, maar ik heb een ontzettend goed gevoel overhouden aan die periode bij FC Groningen. Ik heb ook veel contact gehouden met de mensen", vertelt de 35-jarige Buijs, die zal worden geassisteerd door Hennie Spijkerman.

Al weken deed het verhaal de ronde dat Buijs Ernest Faber zou gaan opvolgen en Groningen maakte het nieuws woensdagmiddag wereldkundig. Sindsdien staat de telefoon van Buijs roodgloeiend: "Ik rij net weg bij een cursusdag en ik zie dat mijn berichtenbox is ontploft", aldus de huidige trainer van Kozakken Boys, die nu nog een cursus ‘coach betaald voetbal’ volgt. “De planning is dat we eind april of begin mei het afronden.”