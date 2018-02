Buffon gekraakt: ‘Juventus moet tegen hem zeggen dat hij moet stoppen’

Gianluigi Buffon moet zo snel mogelijk een einde aan zijn carrière maken, zegt Mario Basler. De voormalig middenvelder annex buitenspeler van onder meer Werder Bremen en Bayern München zegt bij het Duitse Fantalk dat de doelman zijn langste tijd gehad heeft en wijst naar het optreden van de Italiaan in de confrontatie met Tottenham Hotspur (2-2).

Basler zag dat de ervaren sluitpost van Juventus schutterde in het Champions League-duel met the Spurs. Zo was de voormalig international niet te spreken over Buffon bij de twee tegengoals van Harry Kane en Christian Eriksen. "Gigi was een exceptionele doelman, maar soms mis je het juiste moment om met pensioen te gaan", aldus Basler.

De Duitser zegt dat de veertigjarige routinier niet meer op topniveau kan acteren. "Het momentum om te stoppen is gepasseerd. De club en de trainer (Massimiliano Allegri, red.) moeten hem vertellen dat het tijd is om te stoppen. Misschien wil hij heel graag de Champions League winnen, maar hij is niet langer een keeper van internationaal niveau. Juventus gaat de prijs niet pakken met hem op doel."