‘Manchester United houdt lastige situatie rondom Alderweireld in de gaten’

Tottenham Hotspur onderhandelt al meer dan een jaar met Toby Alderweireld over een nieuw contract, maar de gesprekken met het management van de verdediger verlopen moeizaam en dat heeft te maken met een clausule. Het huidige contract van Alderweireld loopt medio 2019 ten einde. Dat is het moment dat de club een optie van een extra seizoen zal lichten, tot de zomer van 2020.

Dan treedt echter ook meteen een transferclausule van dertig miljoen euro in werking. Dat betekent dat de Belgisch international in de zomer van 2019 én uiterlijk twee weken voor het einde van de zomerse transfermarkt, zoals de contractuele bepaling luidt, voor dertig miljoen euro van de Londenaren kan worden overgenomen.

Tottenham wil nu langer dan medio 2020 door met Alderweireld, maar tegelijkertijd de clausule schrappen. De verdediger, 28 jaar, verdient momenteel 55.000 euro per week en wil een aanzienlijke salarisverhoging in zijn wellicht laatste contract als profvoetballer. Britse media verzekeren woensdag dat Manchester United de situatie rondom Alderweireld nauwlettend in de gaten houdt, ook al geniet de zomerse komst van een middenvelder naar Old Trafford prioriteit voor manager José Mourinho.

Het is zeker niet de eerste keer dat Mourinho vermeende interesse in een voetballer van Tottenham heeft. Eric Dier staat bijvoorbeeld hoog op de verlanglijst van de Portugees, maar de Londenaren weigeren medewerking te verlenen. Ook Danny Rose werd gezien als een optie om Luke Shaw te vervangen, maar laatstgenoemde lijkt uiteindelijk een nieuw contract te verdienen.

Alderweireld is inmiddels uit de ziekenboeg van Tottenham ontslagen, na een afwezigheid van drie maanden door een blessure aan de hamstrings. De ex-speler van onder meer Ajax maakte een week geleden tegen Newport County (2-0) zijn rentree. Manager Mauricio Pochettino nam Alderweireld echter niet op in de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel met Juventus (2-2). Hij ontkende dat dit met de contractperikelen te maken had, het was meer uit voorzorg.