Arsenal moet aankoop van 53 miljoen minstens een maand missen

Arsenal moet het een tijdje doen zonder Alexandre Lacazette. De Engelse topclub laat dinsdag via de officiële kanalen weten dat de Franse aanvaller, die afgelopen zomer voor het voormalige recordbedrag van 53 miljoen euro werd opgepikt bij Olympique Lyon, ongeveer vier tot zes weken is uitgeschakeld met een knieblessure.

Lacazette is dinsdagochtend in Londen succesvol geopereerd aan zijn linkerknie en gaat nu een rehabilitatieproces in. De spits weet nog niet te imponeren onder Arsène Wenger, met tot dusverre in totaal negen goals voor zijn Engelse werkgever. Na de komst van Pierre-Emerick Aubameyang op 31 januari, die 63,5 miljoen euro kostte, lijkt Lacazette genoegen te moeten nemen met een reserverol.

De kans was groot dat Lacazette donderdag tegen Östersunds FK in de Europa League in de basis zou staan, aangezien Aubameyang niet speelgerechtigd is, omdat hij eerder dit seizoen al in de Champions League uitkwam voor Borussia Dortmund. Wenger, die volhield vertrouwen te hebben in Lacazette, kan voorlopig echter dus een streep zetten door de naam van de Fransman.