‘Ronaldo informeerde vriend over vertrekwens’: ‘Ik wil naar Parijs’

Real Madrid ontvangt woensdagavond Paris Saint-Germain in het kader van de Champions League, waarbij de ogen vooral gericht zijn op de confrontatie tussen wereldsterren Cristiano Ronaldo en Neymar. France Football meldt dinsdag dat eerstgenoemde speler in 2012 dicht bij een transfer naar PSG was, omdat de Portugees ongelukkig was in Spanje.

De Franse krant claimt dat er verschillende mensen berichten van Ronaldo hebben gezien die hij in 2012 naar een vriend zou hebben gestuurd. Naar verluidt voelde Ronaldo zich niet meer gesteund door zijn Spaanse werkgever en aasde hij op een transfer. De aanvaller zou onder meer boos zijn geweest op voorzitter Florentino Pérez, die hem slecht behandelde.

Ronaldo was op de hoogte van de ambities en financiële slagkracht van PSG en informeerde zijn vriend per SMS over zijn wens om naar Frankrijk te verkassen: "Ik wil naar Parijs. Ze willen me daar erg graag hebben. De Fransen zullen blij zijn dat ik in hun competitie ga spelen. En de media zullen campagne voor me voeren om de Ballon d’Or te winnen", zo klinkt het.