Kramer geïrriteerd: ‘Dat vinden jullie, het was gewoon een broodje’

Michiel Kramer besloot zich maandagavond voor de rest van het seizoen te committeren aan Sparta Rotterdam, dat strijdt voor lijfsbehoud. Het contract van de spits bij Feyenoord werd afgelopen transferperiode ontbonden, mede omdat Kramer besloot een broodje kroket te eten in de rust van het bekerduel met Heracles Almelo. Kramer zegt het incident achter zich te willen laten.

"Ik kijk liever niet terug naar die periode. Er is genoeg over gezegd en geschreven. Ik ga daar verder niets meer over zeggen. Ik ben nu hier en wil me focussen op wat belangrijk is en dat is Sparta in de Eredivisie houden", zegt de boomlange aanvaller in gesprek met RTV Rijnmond. Kramer benadrukt dat het oppeuzelen van het broodje niet bewust voor de camera is gedaan.

Feyenoord Rotterdam staat in de kwartfinales, maar at Michiel Kramer in de rust nu echt wat wij allemaal denken? Geplaatst door voetbalzone op donderdag 21 december 2017

"Dat zegt iedereen, maar zo was het niet. Als ik het bewust had gedaan, dan had ik wel wat anders gedaan dan een broodje eten", aldus Kramer, die geïrriteerd reageert als de journalist in kwestie constateert dat een broodje kroket eten zelfs op amateurniveau not done is: "Dat vinden jullie. Maar volgens mij is het gewoon een broodje, niks meer, niks minder."

"Als ik het nu binnen opeet of het laatste stukje buiten, dat is voor mij niet zo relevant." De spits erkent dat hij met onvrede op de bank zat bij Feyenoord. "Dat is ook helemaal geen geheim, hoor. Dat weet iedereen. Daar heb ik anderhalf jaar lang moeite mee gehad. Maar dat (broodje kroket eten, red.) was nooit de keuze geweest: 'Oké, ik laat even zien dat ik schijt heb aan iedereen.' Dat was het totaal niet."