De Vries wil ‘stunten’: ‘Ajax is een mooi voorbeeld van wat mogelijk is’

Celtic hoopt deze maand ten koste van Zenit Sint-Petersburg verder te komen in het toernooi om de Europa League. De Russen zijn op papier de favoriet in aanloop naar de dubbele confrontatie, mede vanwege het feit dat men sinds afgelopen zomer liefst 85 miljoen euro aan de komst van nieuwe spelers uitgaf.

Dorus de Vries hoopt dat Celtic zich laat inspireren door de goede prestaties van Ajax vorig seizoen in de Europa League. De club uit Amsterdam bereikte de finale, waarin Manchester United uiteindelijk een maatje te groot was. "Ajax is een mooi voorbeeld van wat mogelijk is. Je weet het nooit in het voetbal. Fingers crossed. "Europa wordt gedomineerd door clubs die een enorme hoeveelheid geld hebben", stelt de 37-jarige doelman.

"Ons doel was om te overwinteren in Europa en dat is gelukt. Nu moeten we kijken hoe ver we kunnen komen." Celtic eindigde in de groepsfase van de Champions League op een derde plaats, met slechts drie punten. Vijf van de zes groepsduels gingen verloren. De Vries keepte dit seizoen vijf duels in de hoofdmacht. De twee jaar jongere Craig Gordon geniet het vertrouwen van manager Brendan Rodgers.

De Vries, die in de zomer van 2016 overkwam van Nottingham Forest, was in zijn beginperiode eerste keeper bij Celtic. De voormalig doelman van onder meer Telstar en ADO Den Haag kende Rodgers al van hun gezamenlijke periode bij Swansea City. Hij stond onder meer onder de lat toen Barcelona in de Champions League met 7-0 van de Schotten won.