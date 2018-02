Overmars stelt kopers voor vijf voetballers teleur: ‘De rij is veel te lang’

Marc Overmars verzekert bijna een dagtaak te hebben aan het de deur wijzen van mogelijke kopers. De directeur spelersbeleid omschrijft de selectie van Erik ten Hag als 'een team met veel potentie'. "Dat willen we zo veel mogelijk in stand houden", zo benadrukt de sportbestuurder in De Telegraaf.

Als het aan de directie ligt, blijft de selectie komende zomer, op Amin Younes na, intact. "Voor heel veel jongens is concrete belangstelling", bevestigt Overmars in gesprek met het dagblad. "Voor Hakim Ziyech, André Onana, Matthijs de Ligt, David Neres en Justin Kluivert hebben zich clubs gemeld. Welke? Die rij is veel te lang om op te noemen."

Overmars is achter de schermen bezig om Justin Kluivert langer vast te leggen. "Ik ben daarover met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in gesprek en heb nog steeds goede hoop dat we eruit komen." De oud-aanvaller noemt de berichten dat er een akkoord zou zijn over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2021 'voorbarig'. "Zover zijn we helaas nog niet."

De kans dat Younes alsnog bij Ajax bijtekent acht hij nul procent. "Volgens mijn informatie heeft hij gewoon bij Napoli getekend. Die deur zit dicht. Al met al is het een transfersoap geweest, waar ik ook nog steeds het fijne niet van weet.”