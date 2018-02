Titelstrijd JL gaat voorlopig tussen twee teams; Perr Schuurs pakt rood

Fortuna Sittard haakt voorlopig af in de strijd om de bovenste plaatsen in de Jupiler League. De Limburgers leden maandag tegen Jong AZ de vierde opeenvolgende competitienederlaag: 2-0. De achterstand op Jong Ajax en NEC blijft daarmee vijf punten bedragen. FC Emmen won op bezoek bij Go Ahead Eagles en steeg naar plek vier.

Jong AZ - Fortuna Sittard 2-0

Met Ron Vlaar als opvallende basisklant ging AZ op zoek naar een goed resultaat tegen de nummer drie van de Jupiler League. De grootste kans van de eerste helft was echter voor de bezoekers: Finn Stokkers schoot een fractie naast, nadat hij opdook voor doelman Nick Olij. In de tweede helft wist AZ de wedstrijd toch naar zich toe te trekken. Tijjani Reijnders bereidde het openingsdoelpunt van Ferdy Druijf voor; een snoeiharde uithaal van Owen Wijndal na een corner betekende de 2-0. In de blessuretijd kreeg Perr Schuurs nog een directe rode kaart voor een tackle op de doorgebroken Kai Koreniuk.

Go Ahead Eagles - FC Emmen 0-1

Emmen, dat in 2010 voor het laatst won in Deventer, kwam na een kwartier op voorsprong via Alexander Bannink. De bezoekers voerden een succesvolle counter uit, nadat Sam Hendriks op de vuisten van Dennis Telgenkamp schoot. Bannink was het eindstation na een assist van Cas Peters. De aangever kreeg zelf een goede mogelijkheid op de 0-2, maar Sonny Stevens bracht in twee instanties redding. In de tweede helft kon Bruno Andrade de thuisploeg op gelijke hoogte brengen, maar Telgenkamp keerde zijn inzet uit kansrijke positie. Emmen eindigde het duel met tien man, nadat Glenn Bijl twee gele prenten ontving.