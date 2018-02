Schöne: ‘Je moet erin blijven geloven, het moet PSV toch een keer gebeuren’

Ajax won zondagmiddag met pijn en moeite van FC Twente, maar kon doordat PSV de avond ervoor al met Sparta Rotterdam had ingerekend niet verder inlopen dan de zeven punten waarmee de Amsterdammers al een aantal weken achter de koploper staan. Lasse Schöne is er echter van overtuigd dat Ajax nog steeds kans maakt op de landstitel en verwacht dat PSV nog punten zal laten liggen in de resterende elf wedstrijden. Bekijk de analyse van de Deen hieronder.