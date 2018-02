‘Op basis van kwaliteiten kan Boëtius het niet verliezen van Basacikoglu’

Doordat Sam Larsson geblesseerd was, gaf Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst Bilal Basacikoglu een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Vitesse. De vleugelaanvaller kreeg in de tweede helft een rode kaart, waarna de Rotterdammers met 3-1 onderuit ging in Arnhem. Het betekent dat Jean-Paul Boëtius weer zal terugkeren in het elftal van Feyenoord.

“Het kan snel keren in het voetbal, want Larsson is er niet en Basacikoglu wordt geschorst. Het is nu aan Boëtius om zich te laten zien, want blijkbaar heeft Basacikoglu meer laten zien op trainingen dan hij. Op basis van kwaliteiten kan Boëtius het niet verliezen van Basacikoglu, hij kan alleen maar verliezen op basis van inzet”, zegt Kenneth Perez tegenover FOX Sports.

“Het enige dat kan meespelen, is dat Basacikoglu op trainingen wel vrij voetbalt en daar geen last heeft van spanningen. Dat had ik ook toen ik bij Ajax net een contract kreeg, toen liet ik het ook op de training wel zien en in de wedstrijd niet”, voegt Ronald de Boer daar aan toe. Basacikoglu speelde eerder voor Heerenveen, maar De Boer stelt dat de druk bij een grote club als Feyenoord toch anders is. Perez: “Dan is hij ongeschikt voor Feyenoord.”