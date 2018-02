VVV blijft verbazen: ‘We lijken wel een beetje op Atlético Madrid’

VVV-Venlo lijkt nu al terug te kunnen kijken op een uitstekend seizoen. De Venlonaren hielden nummer drie AZ zaterdagavond op een doelpuntloos gelijkspel in het AFAS Stadion en staat met dertig punten op een knappe tiende plaats. Aanvallende middenvelder Ralf Seuntjens trekt de vergelijking met Atlético Madrid.

“We lijken wel een beetje op Atlético Madrid. Iedereen geeft alles en achterin staan we heel compact”, zegt de 28-jarige Seuntjens tegen het Algemeen Dagblad. “Komen we er snel uit, dan kan die ene treffer ook nog zomaar vallen. Zoals bijvoorbeeld vorig weekeinde tegen Feyenoord.”

“Journalisten in Nederland zeggen vaak dat je moet aanvallen, maar wij staan hier met dertig punten en daar zijn we hartstikke blij mee als promovendus”, besluit de ex-speler van Telstar, FC Den Bosch, RBC Roosendaal en BSV Boeimaar, die in De Koel nog een contract heeft tot de zomer van 2019.