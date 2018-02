‘PSV pakt de punten zonder noemenswaardige hulp van de arbitrage’

PSV en Ajax maakten in de afgelopen speelronde geen fout, maar het veldspel van de nummers één en twee van de Eredivisie kon Willem van Hanegem niet bekoren. De 73-jarige voetbalicoon schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat hij ‘niet warm of koud’ wordt van het spel van de koploper én waarschijnlijk aanstaand kampioen.

“Inmiddels ben ik wel zover dat ik hoop dat die ploeg uit Eindhoven gewoon de landstitel verovert. Met een matig elftal, want er lopen spelers in die helemaal niet geschikt zijn voor de top van de Eredivisie, slepen ze toch keer op keer de punten binnen. En dat doen ze zonder noemenswaardige hulp van de arbitrage. Dat kunnen ze in Amsterdam toch onmogelijk zeggen?”, schrijft de voormalig international in de krant.

“Ik vind Serdar Gözübüyük een heel aardige gozer en vroeger als kind kwam hij weleens bij mij over de vloer, maar de manier waarop hij Ajax aan de winnende treffer hielp, was gekkigheid natuurlijk (…) Het was verdorie helemaal geen strafschop. Dat deed Gözübüyük dus helemaal fout.” Van Hanegem voegt eraan toe dat hij het door Erik ten Hag getrainde Ajax ‘gewoon zwak’ vindt spelen.

Hij ziet vooralsnog geen verbetering ten opzichte van het Ajax met Marcel Keizer. “Natuurlijk, PSV worstelt ook. Maar wat geeft clubs die al een straatlengte achter staan het recht om te zeggen dat het daar helemaal niks is?” De Kromme besluit met te zeggen dat hij om Feyenoord ‘al lang niet meer kan lachen’: “Sven van Beek, Karim el Ahmadi en Tyrell Malacia waren de enigen die enigszins overeind bleven tegen Vitesse. De rest was om te huilen.” Feyenoord verloor die wedstrijd met 3-1 en kreeg twee rode kaarten.