Balotelli krijgt geel na beklag over racisme: ‘We spelen 12 tegen 11’

Mario Balotelli is naar eigen zeggen wederom slachtoffer geworden van racisme. De spits van OGC Nice werd tijdens het uitduel met Dijon (3-2 verlies) racistisch bejegend door fans van de thuisploeg. De Italiaan wilde dit gegeven delen met scheidsrechter Nicolas Rainville, maar die besloot, volgens Nice, na aanhoudend protesteren Balotelli een gele kaart voor te schotelen.

De arbiter had wel een gezant van de Franse competitie aan de zijlijn geïnformeerd van de klacht, waarna de stadionspeaker opriep geen racistische uitingen meer te maken. Daarna kreeg Balotelli een gele kaart, tot woede van Jean-Pierre Rivière, voorzitter van Nice. "Ik ben geschokt, genoeg is genoeg. Al veel wedstrijden op een rij spelen we twaalf tegen elf", aldus Rivière, die ook wijst naar bepaalde overtredingen van de tegenstander: "De Franse arbitrage moet bij zichzelf te rade gaan!"

Baptiste Reynet en Olivier Dall'Oglio, respectievelijk doelman en trainer van Dijon, hebben niets vernomen van vermeend racisme. "Ik zei Mario dat ik niets gehoord heb, maar hij zei dat er wel wat gebeurde. Twee of drie fans hebben hem blijkbaar uitgedaagd", aldus Reynet, die wordt aangevuld door zijn trainer. "Dit is de eerste keer dat ik van zoiets hoor in Stade Gaston Gérard. We hebben veel spelers van kleur en buitenlanders in de ploeg. Er is nooit een racismeprobleem geweest. Als het waar is, is het volstrekt onacceptabel. Maar ik hoorde niks."