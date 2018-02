Wenger onder de indruk: ‘Hij is een superspits, een van de beste ter wereld’

Tottenham Hotspur was zaterdagmiddag een maatje te groot voor Arsenal. Harry Kane zorgde voor het klassenverschil in de Noord-Londense derby: 1-0. Dat betekende alweer zijn zevende goal in zeven Premier League-duels met Arsenal, dat de aanvaller in zijn tijd als puber niet goed genoeg beschouwde. Arsène Wenger sprak tegen dat zijn defensie niet hongerig genoeg was in de derby.

"Ik denk niet dat de honger of de motivatie ontbreekt", benadrukte Wenger na de minimale nederlaag. "Ze werden verslagen door een superspits, een van de beste ter wereld. Hij scoort tegen elke club, tegen elke tegenstander. Dus het zou dan alle tegenstanstanders aan honger ontbreken. De eerste goal was leidend en die incasseerden wij. Kane maakte het verschil, daarvoor staat hij op het veld. Ik heb de herhaling gezien. Het is geen fout, het is een spitsengoal. We kunnen alleen naar onszelf kijken."

?????????????? Harry Kane in de recente derby's tegen Arsenal: ??? Wedstrijden: 7

? Doelpunten: 7 ?? KING KANE Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 februari 2018

Mauricio Pochettino weet dat hij met Kane een spits heeft waar menig trainer graag over zou beschikken. "In de laatste drie jaar herhaal ik vaak dat hij een van de beste spitsen ter wereld is. Soms denk je dat ik dat zeg omdat het mijn speler is en ik probeer om hem de hemel in te prijzen. Maar ik vertel jullie en ik vertel het opnieuw, op basis van mijn ervaring in het voetbal, dat hij een van de beste is. En dat verdient hij. Hij is ons heden en onze toekomst. Het is ongelooflijk wat hij presteert. We zijn trots op wat hij doet."

Alleen Emmanuel Adebayor maakte in het verleden meer doelpunten dan Kane in de Noord-Londense derby: acht. De Engels international is pas de tweede voetballer ooit die in vier opeenvolgende thuisduels met Arsenal in de Premier League trefzeker is, na Jerrel Hasselbaink tussen 1997 en 2001.