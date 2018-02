Falende Fährmann schiet Bayern München al in eerste helft te hulp

Bayern München heeft zaterdagavond een benauwde overwinning geboekt. Het team van Jupp Heynckes, die door griep niet in het stadion aanwezig was, zegevierde in eigen huis met 2-1 over Schalke 04. Door de overwinning bedraagt de voorsprong op nummer twee RB Leipzig weer achttien punten: 56 om 38. Schalke, dat vorige week ook van Werder Bremen had verloren, staat op een zesde plaats, met 34 punten.

In een zeer onderhoudende eerste helft legde Bayern de basis voor de overwinning. Dat de eerste 45 minuten vermakelijk waren om naar te kijken, was ook te danken aan het bezoek uit Gelsenkirchen. Schalke weigerde defensief te voetballen, liet zich niet onbetuigd en deed goed mee. Een weifelachtig optreden van doelman Ralf Fährmann was echter de reden dat het team van Domenico Tedesco in de rust op achterstand stond.

Fährmann keerde in de zesde minuut een ziedend schot van Thomas Müller vanaf een meter of 25 half met zijn vuist, waardoor Robert Lewandowski van dichtbij kon scoren: 1-0. Na een half uur spelen kwam Schalke op gelijke hoogte: Sven Ulreich had geen antwoord op een diagonale inzet van Franco Di Santo. Negen minuten voor rust verscheen de 2-1 op het scorebord. Arjen Robben gaf de bal mee aan Müller, die het leer van bijna vanaf de achterlijn in de korte hoek achter Fährmann werkte.

In de tweede helft hielden Bayern en Schalke elkaar in evenwicht. Het team van Tedesco gaf de moed niet op, speelde agressief voetbal en probeerde een gelijkmaker te forceren. Bayern gaf de controle over de wedstrijd echter niet uit handen, al was men ook niet in staat om de voorsprong uit te breiden.