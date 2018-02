Griezmann heeft in speciaal stadion voor Simeone maar 39 seconden nodig

Atlético Madrid heeft zaterdag een benauwde overwinning in en tegen Málaga geboekt. In La Rosaleda, het stadion waar Diego Simeone iets meer dan zes jaar geleden zijn debuut op de bank van los Colchoneros maakte, gaf een zeer vroeg doelpunt van Antoine Griezmann de doorslag: 0-1. Door de overwinning verkleint Atlético de achterstand op Barcelona tot zes punten, al spelen de Catalanen zondag nog voor eigen publiek tegen Getafe.

Málaga liep na 39 seconden reeds achter de feiten aan. Een schot van afstand werd in de kiem gesmoord, maar de bal kwam alsnog terecht bij Griezmann. De Fransman rondde oog in oog met Roberto koeltjes af: 0-1. In het restant van de eerste helft hielden de ploegen elkaar keurig in evenwicht, met ietwat meer balbezit voor het team van Simeone. De 0-1 van Griezmann was in de eerste 45 minuten echter de enige doelpoging binnen de palen; Jan Oblak en Roberto hadden relatief weinig te doen.

Oblak werd enkele minuten na rust echter gedwongen om in actie te komen: de keeper redde uitstekend op een vrije trap van Roberto Rosales. Málaga bleef zoeken naar een doelpunt en bezorgde Simeone en zijn spelers de nodige hoofdbrekens. Ook in de zeven minuten extra tijd, vanwege een hoofdblessure van Mehdi Lacen bij de thuisploeg, slaagde Málaga er echter niet in om een gelijkmaker te forceren.