Lozano kan Mertens evenaren tegen zwakke passers van Sparta Rotterdam

PSV kan zijn zevende zege op rij boeken in de Eredivisie. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij Sparta Rotterdam, dat na de 1-0 nederlaag tegen FC Utrecht ten minste een punt hoopt te sprokkelen tegen de koploper. Opta blikt vooruit op het duel op Het Kasteel, zaterdag vanaf 19.45 uur.

o Sparta Rotterdam wacht al sinds 3 november 2001 (2-1) op een competitiezege op PSV en is momenteel veertien ontmoetingen zonder een overwinning op de Eindhovenaren.

o Sparta kwam niet tot scoren in de laatste drie Eredivisieduels met PSV; de laatste doelpunten dateren van het seizoen 2009/10 werden alle drie gemaakt door Rydell Poepon.

o Geen ploeg had dit seizoen een lagere passzuiverheid dan Sparta (71,9%), terwijl alleen FC Twente minder passes verstuurde (8205) dan de Spangenaren (8213).

o Sparta’s clubtopscorers Nick Proschwitz en Robert Mühren (beiden 3 goals) kwamen sinds de aanstelling van Dick Advocaat gezamenlijk tot slechts 105 speelminuten in vijf Eredivisieduels.

o De laatste speler die twee keer wist te scoren tegen PSV in een Eredivisieduel was Fred Friday, meer dan een jaar geleden in dienst van AZ (4 februari 2017).

o Dick Advocaat staat voor de tiende keer als trainer tegenover PSV in de Eredivisie en won slechts één van de eerste negen duels, in november 1988 met Haarlem.

o PSV won dit seizoen negen keer met één doelpunt verschil. Van de vier trainers met minstens 100 overwinningen met PSV in de competitie won Phillip Cocu er procentueel gezien het meest met minimaal verschil (34,4%) en Dick Advocaat het minst (25,2%).

o PSV kreeg in de laatste 208 speelminuten in de Eredivisie slechts één schot op doel tegen.

o Hirving Lozano (13 goals, 6 assists in 20 wedstrijden) kan de eerste speler worden sinds Dries Mertens (20 goals/assists na 14 wedstrijden in 2011/12) die minder dan 22 Eredivisieduels nodig heeft om tot 20 goals en assists te komen bij PSV.

o Jeroen Zoet kan in zijn 216e Eredivisiewedstrijd zijn 75e clean sheet houden in de Eredivisie, de laatste keeper die minder duels hiervoor nodig had was Edwin van der Sar: 168 in 1997.