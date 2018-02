FC Twente mist tegen Ajax mogelijk half basiselftal

Ajax treft zondagmiddag op eigen veld vermoedelijk een zwaar gehavend FC Twente. De Tukkers moeten het in de Johan Cruijff Arena mogelijk stellen zonder een zestal spelers, zo bevestigt trainer Gertjan Verbeek vrijdag.

Stefan Thesker, Mounir El Hamdaoui en Oussama Assaidi zullen het treffen met Ajax hoe dan ook aan zich voorbij moeten laten gaan vanwege blessureleed, terwijl Cristian Cuevas na zijn rode kaart midweeks tegen AZ ontbreekt vanwege een schorsing. "Het gaat beter, maar nog niet genoeg. Hij heeft nog teveel last van zijn knie", laat Verbeek vrijdag via de officiële kanalen van Twente weten over Assaidi.

Ook over de inzetbaarheid van Fredrik Jensen en Adam Maher bestaat op dit moment twijfel. Jensen ontbrak vrijdag op de training vanwege ziekte, terwijl Maher kampt met hamstringklachten. Verbeek zal de wedstrijd in Amsterdam zelf ook vanaf de tribunes moeten bekijken, nadat hij vanwege commentaar op de leiding tegen AZ een schorsing van één duel opgelegd kreeg van de KNVB.