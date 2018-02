Ten Hag: ‘Moeten niet nog een keer laten gebeuren dat ze ons pijn doen’

Ajax rekende woensdag met 2-4 af met Roda JC Kerkrade en treft zondagmiddag in FC Twente de volgende tegenstander waar in de achtervolging op PSV van gewonnen moet worden. Erik ten Hag beseft dat de ploegen die onderin de Eredivisie staan vaak lastige tegenstanders vormen en verwacht van de ploeg van de geschorste Gertjan Verbeek niets anders.

“Twente is net als Roda een ploeg die onderin staat en speelt om te overleven, daar moeten we ons op instellen”, legt hij uit via de officiële kanalen van zijn club. Ajax liep eerder dit seizoen in de Eredivisie in Enschede tegen een laat 3-3 gelijkspel aan, terwijl FC Twente de Amsterdammers na strafschoppen uit het toernooi om de KNVB Beker kegelde.

“Dat is des te meer reden om scherp te zijn. We kunnen ons geen puntenverlies veroorloven. De eerste wedstrijd heb ik gezien, de tweede met een schuin oog. Ik zag een strijdbaar FC Twente. We moeten het niet nog een keer laten gebeuren dat ze ons pijn doen”, vertelt Ten Hag daarover. Ajax beschikt voor het duel met de Tukkers over een bijna volledig fitte selectie, al zijn Hakim Ziyech en Maximilian Wöber lichte twijfelgevallen.

De terugkeer van Matthijs de Ligt van een schorsing betekent waarschijnlijk dat Rasmus Kristensen weer naar de bank verdwijnt, al was Ten Hag wel te spreken over het spel van de nieuwkomer tegen Roda: “Voor de eerste keer deed hij het prima. Hij heeft wat communicatiestoornissen en mist nog automatismen, maar die leer je alleen maar door samen te spelen. Ik denk dat hij het meer dan uitstekend heeft gedaan. Hij zorgde voor veel dynamiek aan de rechterkant.”