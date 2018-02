Basacikoglu: ‘Het is moeilijk, je gaat met een ander gevoel naar huis’

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst koos donderdagavond niet voor Jean-Paul Boëtius als de vervanger voor de geblesseerde Sam Larsson, maar voor Bilal Basacikoglu. De buitenspeler was al lang niet meer in actie gekomen voor de Rotterdammers en kreeg dus de voorkeur boven Boëtius, over wie Van Bronckhorst de laatste weken niet geheel tevreden is. Basacikoglu kan terugkijken op een goede invalbeurt, daar hij met een assist bijdroeg aan de 3-0 overwinning.

"De laatste weken zit ik gewoon lekker in mijn vel. De trainer gaf aan dat ik goed train", zei Basacikoglu na afloop tegenover FOX Sports. “Ik heb heel lang niet meer gespeeld, maar ik ben gewoon mijn ding blijven doen op de training. De trainer gaf aan dat dit mijn beloning is en dat ik er van moet genieten. Dat heb ik zeker gedaan.”

Het was pas de zevende keer dit seizoen dat Van Bronckhorst in de competitie een beroep deed op Basacikoglu. De aanvaller maakt een moeizaam seizoen door. "Het is altijd moeilijk. Je gaat met een ander gevoel naar huis als je wéér niet hebt gespeeld. Als je thuiszit denk je: ik ga elke week naar de wedstrijd en dan speel je niet. Dat is dan een domper. Je bent natuurlijk voetballer, je wilt altijd spelen. Hiervoor is het acht wedstrijden dat ik niet heb gespeeld, denk ik.”

In de Eredivisie moet Basacikoglu het vooralsnog doen met 178 speelminuten dit seizoen. Ondanks het schamele aantal, houdt hij de moed erin. “Je kunt jezelf er bij neerleggen en gaan sjokken op de training. Maar ik heb voor mezelf beslist dat ik er plezier inhoud. En kijken hoe ver we dit seizoen nog komen. Dan zie je dat het snel kan gaan.”