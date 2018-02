Lof voor ‘Rolls Royce’ Van Dijk: ‘Maar Alderweireld is nog een fractie beter’

In Engeland is men bijzonder enthousiast over Virgil van Dijk. De Oranje-international maakte vorige maand voor een recordbedrag van 84,5 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool en heeft zich razendsnel opgewerkt tot een basiskracht in het elftal van Jürgen Klopp. Clublegende Phil Thompson is lovend over Van Dijk en veronderstelt dat hij een grote toekomst voor zich heeft liggen.

De oud-verdediger van the Reds ziet in de Nederlander een geboren leider. "Hij lijkt captainmateriaal, vanwege de manier waarop hij speelt, met zijn aanwezigheid op het veld. Ik denk dat hij de komende twaalf maanden verder in die rol zal groeien", vertelt Thompson in gesprek met Sky Sports over Van Dijk. "Ik ben het erover eens dat we het beste van hem volgend seizoen zullen zien, wanneer hij de gehele voorbereiding heeft meegedaan. In vorm is hij fantastisch, een Rolls Royce van een verdediger die het spel erg goed leest en erg aanwezig is met zijn lengte en snelheid."

Volgens Thompson is er echter ook nog altijd wel het één en ander aan te merken op Van Dijk, die sinds zijn komst van Southampton vier officiële wedstrijden speelde voor Liverpool en daarin goed was voor één doelpunt. "Hij moet een betere organisator zijn, maar dat komt met ervaring", vervolgt het clubicoon. "Je moet over de kwaliteiten beschikken om iedereen goed neer te zetten, zelfs als je zelf geen goede wedstrijd hebt."

Van Dijk wordt inmiddels in Engeland vergeleken met topverdedigers van andere grootmachten. Matthew Le Tissier, voormalig international van Engeland en clubicoon van Southampton, schat de verdediger van Liverpool hoog in. "Voor zijn blessure stond hij nagenoeg op gelijke hoogte met de beste centrumverdedigers in de Premier League. Maar Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur, red.) is vanwege zijn consistentie over het algemeen gezien wellicht nog een fractie beter", aldus de oud-spits.