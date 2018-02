De Boer ziet hoop voor Oranje: ‘Niet voor niets dat Barcelona hem wil’

Frank de Boer is jarenlang actief geweest bij Ajax en heeft met veel van de huidige A-selectie samengewerkt. Ook heeft de ex-trainer van Internazionale en Crystal Palace vaak op één veld gestaan met Amin Younes, die hij in 2015 naar Ajax haalde. De Boer zegt dat de Duits international vooral excelleert bij een club die dominant voetbal speelt.

“Toen ik bij Ajax zat, pikte ik hem op uit Duitsland (Borussia Mönchengladbach, red.)”, zegt De Boer in gesprek met Sport-Express. De Boer heeft meegekregen dat de transfer van Younes naar Napoli afgelopen transferperiode niet door is gegaan vanwege persoonlijke omstandigheden. “Het is een groot talent en dat zeg ik niet alleen omdat hij zijn intrede heeft gedaan bij de nationale ploeg van Duitsland.”

“Amin moet bij een club spelen die het hele veld domineert. Hij is klein, maar technisch zeer begaafd. In de tegenaanvallen is hij nog niet zo goed”, aldus De Boer, die erkent dat het Nederlandse voetbal momenteel in een flinke dip zit. “Niet veel spelers spelen op het hoogste niveau. We hebben één ster: Arjen Robben, en die is ook nog vaak geblesseerd. Als hij er niet was, moesten er andere spelers opstaan. Sneijder is al jaren niet meer in beste vorm en de anderen missen ervaring.”

De Boer zegt dat Oranje de zaken op bepaalde vlakken wél goed voor elkaar heeft, zoals de aanwezigheid van Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum op het middenveld. “En Frenkie de Jong komt eraan. De defensie wordt ook beter: Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Wesley Hoedt en Matthijs de Ligt. Het is niet voor niets dat Barcelona hem wil. En hij is pas achttien jaar. Niet alles is positief: we hebben bijvoorbeeld niet genoeg spitsen. Bas Dost is niet slecht, maar er zijn geen sterke jeugdspelers die eraan komen.”