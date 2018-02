‘Als je dit soort waardeloze wedstrijden wint, kom je dichter bij de titel'

PSV won woensdagavond met 1-0 van Excelsior, dankzij een doelpunt van Hirving Lozano. De Eindhovenaren imponeerden in eigen huis allerminst tegen de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag en lieten met name in de tweede helft niet het beste spel zien. Willy van de Kerkhof beaamt dat PSV een matige vertoning op de mat legde.

“Maar als je dit soort waardeloze wedstrijden wint, kom je dichter bij het kampioenschap”, zegt de oud-speler van de Eindhovenaren in gesprek met Omroep Brabant. PSV verspeelde dit seizoen pas driemaal punten, tegen sc Heerenveen, Ajax en FC Groningen, en boekte woensdag de 22e thuiszege op rij.

“Ze noemden het op televisie een waardeloze wedstrijd en dat was het ook. De tweede helft was niet om aan te zien”, stelt Van de Kerkhof. Naaste achtervolger Ajax wist later op de avond ook te winnen van het Roda JC Kerkrade: 2-4. De achterstand van de Amsterdammers op koploper PSV bedraagt nog altijd zeven punten.